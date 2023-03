«La Saône-et-Loire département leader de l'industrie du 21e siècle», souligne Danièle Picard

Communiqué :

La Saône-et-Loire département leader de l'industrie du 21e siècle !!



La Saône-et-Loire devient une terre de réindustrialisation et du développement d'une industrie décarbonée.

En ce début d'année 2023 ce n'est pas un hasard si le ministre de l'Industrie Roland Lescure et Agnès Pannier-Runacher ministre de la transition énergétique se sont rendus dans notre département.

Ces visites sont le symbole de la politique industrielle nationale définie par Emmanuel Macron à Belfort en novembre 2022



Roland Lescure a visité dans l'agglomération Chalonnaise la zone Saoneor labellisée par l'État #site industriel clé en main# où la société ITEN (start-up) a décidé d’installer une entreprise produisant des micro-batteries

Celles-ci sont fournies aux acteurs de l'industrie électronique: Ce type de production a longtemps été réservé au pays d'Extrême-Orient!

La crise du Covid a démontré l'importance de la souveraineté d'un pays par rapport à ce marché

Le plan de relance 2020 puis le plan France 2030 (54 milliards d'euros déployés sur 5 ans) permettent d'investir massivement dans les technologies innovantes et dans le soutien à l urgence de la transition écologique

Le plan France 2030 a notamment pour objectif de décarboner notre industrie afin de respecter l'engagement européen de faire baisser de 35 % notre émission de gaz à effet de serre d’ici 2030

Au Creusot dans ce cadre Industeel va investir 52 millions d'euros pour réaliser des coulées verticales. Cette nouvelle technologie permet de décarboner ses process, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise

Ainsi, Industeel s'inscrit parfaitement dans le programme France 2030 pour une industrie plus verte et décarbonée : et de faire du Creusot la capitale des aciers verts !!

Toujours au Creusot lors de sa venue le 3 mars dernier Agnès Pannier-Runnacher a défendu la relance du nucléaire français et a annoncé des investissements de 100 millions d'euros pour la forge de Framatome. Ainsi cette entreprise relocalise la fabrication des# internes de cuve #jusqu'alors fabriqués hors de France

Cette politique volontariste de placer au centre de l’économie la réindustrialisation est une chance pour notre département et est déterminant pour la création d'emplois

Souhaitons que ces emplois redeviennent, dans une industrie moins polluante, attractifs, moins pénibles, payant bien a déclaré Roland Lescure

Territoires de Progrès est également très satisfait du vote de la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires sur des sites existants

Les trois députés de la majorité présidentielle de notre département (B Dirx, L Marguerite et R Rebeyrotte) ont voté cette loi qui a été portée et défendue avec succès par Agnès Pannier-Runacher qui est aussi la présidente du Conseil National de Territoires de progrès



Danièle Picard

déléguée départementale de Territoires de Progrès