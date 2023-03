Amandine Labille, Sébastien Fornet et Nicolas Dumoux remportent le Championnat de Saône- et-Loire en triplette mixte de pétanque et se qualifient pour les championnats de France

Découvrez les autres équipes qualifiées, qui eux, disputeront le Championnat Régional !

Ce weekend sur les terrains du club de St Germain du Plain était organisé le Championnat de Saône et Loire en triplette mixte avec la participation de 241 équipes. Les vainqueurs et Champion de Saône et Loire se voyaient qualifiés pour représenter notre département au Championnat de France qui aura lieu les 15 et 16 juillet à Douai (59). Pour les 7 autres quarts de finalistes, ils représenteront notre département au championnat Régional Bourgogne Franche Comte qui aura lieu le 29 mai à Orchamps Vennes (25)

Champion de Saône-et-Loire et qualifiés pour les Championnats de France: Amandine Labille, Sébastien Fornet et Nicolas Dumoux (La Celle en Morvan 71 )

Vice champion de Saône-et-Loire : Lydia Lagrange, Xavier Leureaud et Christian Maugras (AP Autun 71 )

Les qualifiés au Championnat Régional Bourgogne Franche-Comté :

CHAUSSAT EDITH , MICHEL FREDERIC, VERZEAUX MÉDÉRIC, ( BOURBON LANCY 71 )

GARRIEN APOLLINE, BRUET PASCAL, LAMALLE STEVEN, ( BOURBON LANCY 71 )

LAGRANGE LYDIA, LEUREAUD XAVIER, MAUGRAS CHRISTIAN, ( AUTUN 71 )

MADELAINE STEPHANIE, COULON FRANCK, FERREIRA NATHAN, ( MARNAY 71 )

JOLIVET AMANDINE, STEVENS ANTHONY, SANGOY GUILLAUME (ETOILE PETANQUE LAIZEENE 71) ROPPA LAETITIA, DEMONTFAUCON CÉDRIC, GAUDRY CHRISTIAN, (PERRECY LES FORGES 71 ) PERRIN MALHAURY, LUCIEN EMMANUEL, BRANCATO NICOLAS, (BOURBON LANCY 71 )





Photo du protocole

Crédit photo : CD 71 Pétanque et jeu Provençal