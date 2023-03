Succès sur les quais des Messageries de l’exposition de ‘l’Aconit au fil de l’histoire’

L’exposition restera sur place 1 mois !

Mardi 28 Mars, à 11 Heures 45, se déroulait sur le quai des Messagerie à Chalon-sur-Saône, le vernissage de l’exposition ‘l’Aconit au fil de l’histoire’ en présence de Marie Mercier, Sénatrice , de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, du Capitaine de frégate Jean Bertrand Guyon, commandant de la Frégate Aconit, de Bruno Legourd, 1er Ajoint à la Ville de Chalon, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Jean-Michel Morandière : 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des Associations, de Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique, de Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, des officiers et sous-officiers de l’Aconit, des élèves des deux classes défenses du collège Jean Vilar assisté de la Principale et de leur professeur Vincent Compagnon…

Cet événement qui s’inscrit dans le dispositif des expositions ‘Hors les Murs’, commençait par la visite de l’exposition composée de 16 panneaux qui retraçent toute l’histoire de ce bateau de guerre : les origines, son rôle pendant la guerre, les faits de guerre et ses exploits, les décorations, les différentes Aconit, l’Aconit d’aujourd’hui, le parrainage de la ville et trois panneaux conçus par les élèves des classes défense.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B