De nombreux dégâts suite aux vents violents sur la Saône et Loire

La mairie de Châtenoy en Bresse s'est vue de l'obligation de rappeler à chacun que la fréquentation du parc municipal est strictement interdite en période de vents violents, et on comprend aisément la raison. Plusieurs arbres se sont abattus ce vendredi sur des bancs et autres. Les sapeurs-pompiers sont très largement sollicités depuis plusieurs heures pour des objets menaçant de tomber. La prudence est encore de mise jusque dans la soirée au cours de laquelle le vent faiblira.

