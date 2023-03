VENTS VIOLENTS - Plusieurs centaines d'interventions par les sapeurs pompiers de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont mobilisés un peu partout sur toute le département de Saône et Loire. En fin d'après-midi, plus de 200 interventions ont été déclenchées et ce vendredi soir, le SDIS 71 est toujours mobilisé pour des interventions liées au vent. A Autun, Chalon sur Saône, Jamble, le Creusot, Epinac, Cronat, Mervans, Saint Cyr, Louhans, Allerey, Branges, Saint Marcel... les sapeurs-pompiers ont démultiplié les inteventions tout au long de l'après-midi. A noter que plusieurs ruptures d'électricité ont été relevés dans le département suite à des coupures de cable.