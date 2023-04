Nouveau rassemblement contre les «violences policières» devant la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

Ce sont près d'une quarantaine de personnes qui se sont à nouveau retrouvées ce vendredi 31 mars, dès 19 heures, devant la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, pour exprimer leur colère et leur indignation face aux violences commises par les forces de gendarmerie, particulièrement le week-end dernier à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), lors de la grande manifestation internationale contre les méga bassines. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme devant beaucoup de représentations de l'Etat en France, préfectures ou sous-préfectures comme ici à Chalon-sur-Saône, le point d'orgue de ces rassemblements en soutien aux «victimes de violences policières à Sainte-Soline et dans les mouvements de contestations contre la réforme des retraites» provient des récentes déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, décidé à dissoudre le groupe Les Soulèvements de la Terre (SLT), co-organisateur avec le collectif Bassines non merci et le syndicat la Confédération paysanne de la manifestation interdite contre la mégabassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), samedi 25 mars.

Un mouvement écologiste que le ministre a qualifié de «groupuscule» à l'origine des «actions violentes» du week-end dernier et au cours duquel 3200 gendarmes ont fait face à plusieurs milliers de manifestants.

Des affrontements qui ont fait des dizaines de blessés parmi les gendarmes et les militants écologistes

Deux d'entre eux, Serge D. et Mickaël B., âgés de 32 et 34 ans, tous deux été grièvement blessés, sont actuellement dans le coma.

Du côté des policiers, le parquet a fait état d'une quarantaine de gendarmes blessés, dont deux qui ont été temporairement déclarées en urgence absolue.

Une plainte a été déposée par la famille de Serge D., toujours entre la vie et la mort après avoir été blessé par une grenade GM2L, auprès du procureur de Niort (Deux-Sèvres) pour «tentative de meurtre» et «entrave aux secours».

Le délai de prise en charge de ce manifestant par les secours à Sainte-Soline est dénoncé depuis samedi par les organisateurs et des observateurs de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), pour qui les autorités ont entravé l'intervention du Samu.

La famille de Mickaël B., touché à la gorge par un tir de LBD, et qui a dû subir une délicate opération du cerveau, a également déposé plainte ce mercredi auprès du procureur de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour «tentative de meurtre», «entrave aux secours» et «divulgation de fichiers secrets».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati