Clément Turpin, un grand monsieur de l’arbitrage du foot tous azimuts, à Laives le 6 avril. Mieux vaudrait ne pas bouder votre chance…

Ce jeudi 6 avril à partir de 18h30, aura lieu dans la salle communale de Laives (mairie), une conférence-débat dont l’arbitre international de foot Clément Turpin sera la pièce maîtresse. C’est ouvert à tous, on y entrera gratis, et au terme des échanges il y aura un bonus : une séance de dédicace assortie, pour les volontaires, de photos. Qu’on se le dise ! Interview d’un acteur à la valeur précieuse dans l’application des lois du jeu.

Que de bonnes choses à apprendre…et à retenir surtout !

Licencié au FC Montceau Bourgogne, et donc partie intégrante de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, le tout jeune quadragénaire investira les lieux pour, notamment, vulgariser la substantifique moelle de son métier, « tordre le cou à quelques préjugés, et montrer à tout le monde que cette activité de l’arbitrage est une belle activité». Avec les lettres de noblesse qu’il a glanées sur maints terrains, et pas des moindres, l’homme en noir comme l’on disait auparavant ne pourra qu’être écouté religieusement, histoire que la cohabitation arbitre-joueurs y gagne en compréhension. Placée sous l’égide de l’USCC Sennecey-le-Grand, la rencontre didactique, dont l’un des trois arbitres du club, Florian Dottoni est l’instigateur, consécutivement à une promesse faite aux jeunes, promet beaucoup. En un mot comme en cent : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les règles parfois problématiques du ballon rond, sans jamais oser le demander, Clément Turpin se fera fort d’y apporter les réponses adéquates. A vous de saisir la balle au bond !

Est-ce important de faire œuvre de pédagogie ?

« Si on veut mieux comprendre l’arbitrage, c’est à nous, les pratiquants, d’aller montrer aux autres quelle est notre activité. Et plus les gens comprendront ce qu’est l’arbitrage, plus ils seront bienveillants envers les arbitres. En tout cas c’est la démarche. »

L’arbitrage est-il une passion au départ, ou consécutif à un concours de circonstances ?

«Le foot est une passion, une immense passion, mais je ne suis pas né en me disant : je veux être arbitre. Je suis né en me disant que j’aime le sport en général, le foot en particulier, et puis les circonstances m’ont amené à rencontrer cette activité. »

Troisième meilleur arbitre au monde en 2022, à l’heure actuelle le meilleur au plan français, confirmez-vous qu’il est plus difficile de durer que d’accéder ?

«Tous les sportifs vous le diront : le plus dur, c’est de durer. »

Quelles qualités vaut-il mieux posséder ?

« Un bon arbitre, pour moi, c’est quelqu’un qui remplit les trois cases suivantes :

-1 être passionné par son activité

-2 avoir le courage de prendre des décisions et les assumer

-3 les arbitres sont des gens qui osent faire ce que d’autres n’oseraient pas faire

Face aux matches à très gros enjeux (sportifs, économiques, humains…), votre niveau de concentration est-il différent ?

« Tous les arbitres, qu’ils arbitrent au niveau départemental, ou au plus haut niveau international, rentrent sur le terrain avec un objectif, qui est d’amener de la justice sportive sur le terrain. C’est également de faire en sorte que les vingt-deux joueurs ou joueuses avec qui ils vont collaborer soient mis dans les meilleures dispositions pour qu’ils puissent assouvir leur passion. C’est ça la mission d’un arbitre, quel que soit son niveau.»

Y a-t-il un gros écart entre arbitrer dans son pays et à l’étranger ?

« Les règles du foot sont les mêmes, les envies des joueurs sont les mêmes, il faut gagner. Après, il y a l’impact des cultures des pays qui peuvent effectivement influencer les comportements, les styles de jeu, mais globalement ça reste le même sport pour l’arbitre. »

Avez-vous le sentiment d’être régulièrement seul contre tous, et la fonction d’arbitre a-t-elle, au fil du temps, gagné en respectabilité ?

« Les études d’opinion autour de l’arbitrage montrent qu’une très grande majorité de Français, de passionnés de foot ou de Français tout court, ont une bonne image de l’arbitre. C’est la personne sans qui la compétition aurait sans doute du mal à être organisée. A ce titre-là elle est respectée, par contre, de l’autre côté, malheureusement, on a tendance à avoir des comportements, notamment dans les tribunes, qui ne sont absolument pas en phase avec les valeurs du sport, et ça c’est bien dommage. »

Que diriez-vous à un jeune qui souhaiterait suivre vos traces ?

« Fonce, ose, viens tenter, viens essayer. Tu vivras des moments sans doute un petit peu difficiles, mais crois-moi tu vivras aussi des moments somptueux, et tu vas grandir plus vite que tout le monde. »

Existe-t-il des équipes qui vous donnent davantage de fil à retordre ?

« Non, non ! »

Propos recueillis par Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr