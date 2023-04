AVIS DE DECES - Madame Madeleine LARDY

SEVREY



Jeannine LARDY,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ses petits-neveux

et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine LARDY

survenu le 31 mars 2023, à l'aube de ses 90 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mercredi 5 avril 2023, à 14h30, en la maison funéraire, 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

La famille remercie son

oncologue et ses infirmières à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.