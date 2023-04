J’AI TESTÉ POUR VOUS – Enfants, adultes : la sophrologie à tous les âges par Virginie Fortunat, c’est à Chalon

Après avoir exercé à Buxy, c’est à Chalon, tout proche du centre-ville, que la sophrologue s’est installée au 2 C, avenue Boucicaut.

Vivre et profiter de chaque instant : ces mots, comme un mantra, traversent le mur de son cabinet comme la direction d’un cheminement.

Le regard pétillant, sourire et ton bienveillants, Virginie Fortunat parle avec un plaisir évident de sa pratique : « Je suis sophrologue, et je suis moi. Chaque sophrologue connait son champ d’action et ses limites. »

« La sophrologie n’est pas une magie, elle ne pourra pas enlever une douleur physique, mais elle pourra apprendre des techniques pour l’apaiser et atténuer son impact mental. »

Finalement, ces limites posées par Virginie rassurent : la pratique de la sophrologie est un mélange subtil entre « la boite à outils de la sophrologie » (les techniques qu’elle enseigne) et la personnalité du praticien.

Qu’est-ce que la sophrologie ? Quel est son effet ?

Rappelons le cadre général. La sophrologie est une méthode qui agit sur le corps et le mental par des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la détente musculaire et la visualisation (créer une image mentale).

« Toutes ses techniques visent un but : vous mettre à l'écoute de vous-même et ainsi retrouver un état de bien-être et activer votre potentiel. La sophrologie permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi pour affronter les épreuves du quotidien avec sérénité », précise Virginie.

Et d’insister sur ce point : « le sophrologue vous donne les outils nécessaires, mais vous restez l'acteur principal de votre changement ».

Pour qui ? Pour quoi ?

Concrètement, qu’est-ce qui amène les clients de Virginie dans son cabinet ? Vaste question, dont la réponse est impossible, car ce peut être un mal-être général ou un problème ciblé. Retenons ces estimations : « 60 % de ma clientèle vient pour un état de fatigue, de burn-out. On a aussi la gestion de la douleur. Dans ce dernier cas, qu’il s’agisse de migraine, douleurs du dos ou endométriose par exemple, je ne soigne pas, mais j’enseigne les techniques pour “défocaliser’, ce qui atténue la douleur. Dans le cas d’une fatigue générale, les techniques visent à rebooster l’énergie. S’il s’agit d’une agitation, une angoisse, certains exercices de respiration apaisent rapidement. »

Les enfants d’abord

Virginie Fortunat est spécialisée dans les enfants, ils représentent 50 % de sa clientèle. « La tranche d’âge des 7-8 ans est très représentée, avec des problèmes de manque de concentration, hyperémotivité, manque de confiance en soi. Je n’analyse pas les raisons, je ne suis pas là pour ça, c’est un constat. Les TDA (troubles de l’attention) sont fréquents en école primaire. On rencontre aussi les troubles du sommeil, les terreurs nocturnes. » Voilà pour le “pour quoi”.

Et voici le comment. La première séance se passe toujours en présence des parents. Ils expriment leurs inquiétudes, posent leurs questions. Il est arrivé qu’à l’issue de cette séance, je ne décèle aucun problème chez l’enfant. Je le dis : « C’est OK, votre enfant n’a pas besoin d’une autre séance » et je rassure les parents. Certains nourrissent une inquiétude qui vient d’une trop forte attente par rapport à l’âge de leur enfant. Et parfois, si je le pense utile, je peux proposer à l’un des parents une séance pour apprendre à lâcher prise. »

Atelier Sophrokid. Le mercredi, je propose des ateliers en groupe de 6 à 8 enfants, pour faire découvrir la sophrologie de façon ludique. On apprend des petits exercices concrets et amusants du type « quand je suis énervé, je fais ça. », des petites techniques pour se calmer et s'endormir par exemple.

Le but est de leur apprendre à identifier leurs émotions, puis savoir quoi faire quand elle nous envahit. Et quand ils ont les clés pour s’autoréguler, ils deviennent autonomes.

La méthode : la sophro, une habitude de vie

Virginie résume la méthode de la sophrologie par 2 mots : adaptabilité et autonomie. Le premier caractérise le praticien qui, après un échange étoffé d’un questionnaire précis, amène le client à formuler son propre objectif qui guidera les séances suivantes. L’autonomie, elle, concerne le client : pour l’acquérir, il s’approprie les techniques apprises en séance et les met en pratique dans son quotidien.

« Mon but est de rendre le client autonome au bout de 8 séances maximum. À la 4e séance, nous faisons un bilan : adhère-t-il à la méthode, avance-t-il dans son objectif de départ ? C’est très important, pour tous les deux, de faire le point à mi-parcours. »

« Oui, il est indispensable que la personne s’approprie les techniques en pratiquant chez elle. La sophrologie est un complément de gestion de soi. Ce n’est pas une thérapie, ça devient une habitude de vie. »

Je suis invitée à expérimenter quelques minutes de détente. Le fauteuil est confortable. Les yeux fermés, je suis la voix de Virginie. Et puis… je déconnecte, je pars, assez loin je crois, ailleurs. Quand sa voix me ramène au présent, au lieu où nous sommes, j’ouvre les yeux, incapable d’estimer le temps qui s’est écoulé. 7 minutes, me dit Virginie Fortunat.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Virginie Fortunat Sophrologue : vs sphro

2 C, avenue Boucicaut

(entrée PMR rue Maréchal de Lattre de Tassigny)

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 07 50 05 64 65

Tarifs : 60 € (1re séance, 1 h 30) ; 50 € (1 h) ; 40 € (enfant)