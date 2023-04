Votre adolescent adore se lancer dans des chorégraphies improvisées ? Besoin de danser, de s'exprimer,de jouer, de virvolter, de s'envoler ... Votre salon devient trop petit pour ses ambitions ?

Les cours de Danse du Conservatoire pourront répondre à ses envies et canaliser toute cette énergie en alliant enseignements général et chorégraphique grâce aux Classes à Horaires Aménagés Danse !

COMMUNIQUE DE PRESSE

>> Il ou elle peuvent intégrer les Classes à Horaires Aménagés DANSE (CHAD) de la 6e à la 3e au collège Camille Chevalier.

>> Il ou elle peuvent intégrer le lycée Pontus-de-Tyard ou le lycée Mathias dans le cadre d'un aménagement d'horaires.

Les inscriptions aux tests d'entrée sont ouvertes jusqu'au 26 avril au Conservatoire.

Bon à savoir :

- L'enseignement artistique est dispensé par des enseignants du Conservatoire.

- Au Conservatoire, on peut suivre des cours de danse classique, de danse contemporaine, de danse jazz et de danse hip-hop.

- Les frais d’inscription sont très accessibles. Les tarifs d’inscription du Conservatoire sont facturés pour l’ensemble de l’année scolaire et pour tout élève présent aux cours à partir du mois d'octobre.

- Ces tarifs varient selon les études suivies et selon le lieu d’habitation (agglomération du Grand Chalon ou hors agglomération).

- Les frais de scolarité sont réglables avec le PASS CULTURE.

Retrouvez + d'informations sur le site du Conservatoire !

https://conservatoire.legrandchalon.fr/pratiquer/inscriptions-classes-a-horaires-amenages-2022--2023

Pour toutes questions, le secrétariat pédagogique assurera un accueil téléphonique de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Tél. 03 85 42 42 65 - Mail : conservatoire@legrandchalon.fr

Communiqué de presse, service communication du Conservatoire du Grand Chalon - Visuels transmis par le CRR pour publication.