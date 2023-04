Après son double succès au festival Italiart de Dijon, Mandol’in Echo en concert ce dimanche 16 avril à Chalon

Dans le cadre de ce festival mettant à l’honneur depuis 2006 la culture italienne sous toutes ses formes, l’orchestre à plectres chalonnais a donné deux concerts remarqués sur le thème de Bell’Italie.

Quand on évoque la mandoline on pense en effet tout de suite à l’Italie, et notamment à la mandoline milanaise apparue à la fin du 17e siècle et à la mandoline napolitaine qui existe depuis le milieu du 18e siècle. Elle est un marqueur incontournable de la musique italienne. Des compositeurs classiques, comme Vivaldi, Haendel, Mozart, Beethoven, Hummel, ou encore Verdi, des contemporains, tels que Mahler, Schönberg, Stravinsky, Boulez, ont écrit pour elle.

Deux autres rendez-vous

Vous n’avez pas pu assister aux deux concerts dijonnais, le 5 mars à l’Hôtel de Voguë puis le 18 mars au Cellier de Clairvaux, qu’à cela ne tienne. Josiane Blavier et les musiciens de Mandol’in Echo ont tout prévu en vous conviant à deux autres rendez-vous. L’un dans le village médiéval de Pérouges, à l’est de Lyon, le 25 juin prochain et l’autre pas plus tard que ce dimanche 16 avril à 17 heures à la salle des congrès de la Maison des Syndicats de Chalon. Pour cet unique concert cette saison dans la cité de Niépce, l’orchestre à plectres, dirigé par Rafael Hernandez-Duarte, professeur de guitare à l’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, a préparé un programme spécifique « made in Italy », mêlant airs d’opéra, sérénades, tarentelles, mélodies traditionnelles dans un genre classique, semi-classique, et folklorique, sans oublier musiques de film. De Niccolo Paganini à Giuseppe Verdi, de Giacomo Puccini à Raffaele Calace en passant par Pietro Mascagni ou encore de Nino Rota à Nicola Piovani.

Un moment musical à ne pas manquer par les mélomanes chalonnais et grandchalonnais. Entrée : 10 euros ; adhérents Confédération Musicale de France : 8 euros ; moins de 12 ans : gratuit.

Gabriel-Henri THEULOT