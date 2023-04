Framatome organise un Job Dating le samedi 29 avril à Chalon sur Saône, Saint-Marcel et Le Creusot

Après un objectif dépassé de 1 350 recrutements France en CDI en 2022, Framatome continue sur la même dynamique et ambitionne de recruter 1 650 personnes en CDI en 2023. Sur les sites Framatome de Saint-Marcel, de Chalon-sur-Saône, du Creusot et en grand déplacement, plus de 580 postes sont ainsi à pourvoir cette année en CDI et en CDD. Les principaux métiers concernés sont ceux de la production, de la supply chain, des interventions sur site, de la gestion de projet, de l’ingénierie et de la technique. « Pour répondre au programme ambitieux de relance de la filière nucléaire, aux enjeux de protection du climat et de souveraineté énergétique, Framatome se prépare. Nous avons donc décidé d’organiser une rencontre directe des candidats avec nos managers et recruteurs, dans le tout nouveau bâtiment du Centre Calculs Bourgogne situé sur le site de Saint-Marcel. » indique Louise Triquet, responsable recrutement de l’activité Projets et Composants. Les usines de Framatome en particulier investissent et recrutent afin d’être en capacité de fournir les composants des nouveaux EPR pour la France, ainsi que des composants neufs et de remplacement pour le parc français et pour l’export.

Liste des offres sur https://lnkd.in/egxe6UYa . Inscription au préalable avec son cv sur le site https://lnkd.in/eZdbtHPC .