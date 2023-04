AVIS DE DECES - Madame Françoise SAGON née LORY

CHAGNY



Bernard, son époux ;

Catherine et Jean-Luc,

Thierry et Marianne,

ses enfants ;

ses petits-enfants et

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sa soeur, ses belle-soeurs ; ses neveux et nièces ; ainsi que toute sa famille, ont la douleur de vous faire part du décès de

Françoise SAGON

née LORY

survenu à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 15 avril à 10 heures en l'église de Chagny suivies de la crémation.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera déposée au profit de la Recherche contre la Maladie d'Alzheimer.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.