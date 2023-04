Foire aux plantes rares de la Ferté : un rendez-vous incontournable

Michel Maréchal, président et organisateur de la foire aux plantes rares de la Ferté, revient sur 20 années de passion et de dévouement.

Ce passionné de plantes très investi dans le milieu associatif de Varennes-le-Grand, prend le temps ce matin, malgré un planning serré, de retracer la genèse de ce rendez-vous printanier incontournable des amoureux des plantes : « J'allais régulièrement à une petite foire aux plantes à la Chaux. J'ai sympathisé avec l'organisatrice et je me suis dit, pourquoi ne pas organiser notre propre foire ».

Avec l'aide précieuse de Jacky Prud'homme, ancien employé des espaces vertes de Chalon-sur-Saône, il crée sa première foire sur une petite place du foyer rural de Varennes-le-Grand : « À l'époque, elle ne regroupait qu'une vingtaine d'exposants ».

Aujourd'hui 130 exposants, petits producteurs français ou étrangers viennent faire le bonheur des visiteurs : « Il n'y a aucun revendeur, nous ne les acceptons pas », précise-t-il. « L'organisation d'une telle manifestation est longue est fastidieuse. Entre les souhaits des exposants au niveau matériels, l'électricité, les administratifs, il faut compter une année de préparation », explique-t-il. « Nous prenons soin également de ne pas créer de concurrence entre nos exposants. Cette année, nous n'aurons que deux rosiéristes, par exemple ».

On compte 80 bénévoles par jour pour préparer un tel événement.

Mais cette année, la fête sera encore plus belle : « Notre responsable de la communication, Nathalie Régnier, s'est surpassée pour que ce 20e anniversaire reste dans les annales », m'explique Monsieur Maréchal.

Le soleil sera-t-il au rendez-vous ?

La météo joue un grand rôle lors d'événements extérieurs comme celui de la foire aux plantes rares de la ferté : « Nous scrutons la météo depuis une semaine. On est toujours anxieux », avoue le président de la foire. En effet, c'est près de 14.000 visiteurs attendus sur deux jours !

Beaucoup d'habitués et de passionnés se réunissent dès le samedi pour faire leurs achats. Le dimanche, les promeneurs, les flâneurs et les familles se donnent rendez-vous pour passer un bon moment et bien souvent « craquer » pour un coup de cœur.

info.chalon souhaite un bel et heureux 20e anniversaire à la Foire aux plantes rares de la Ferté.

Horaires :

Samedi 15 avril de 9 h à 18 h

Dimanche 16 avril de 9 h à 18 h

Entrée : 5 euros, gratuits pour les moins de 16 ans

Astrid Creutzer