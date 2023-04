AVIS DE DECES - Monsieur Bernard STAHL

CHALON-SUR-SAÔNE - GIVRY



Véronique STAHL, sa fille ;

Hélène ARGAUD, sa fille et Philippe, son gendre ;

Alexandre STAHL, son fils et Sandrine, sa belle-fille ;

Maxime et Clément PHELIPPOT, ses petits-enfants ;

Matthieu, son petit-fils et Lorélie, sa compagne ;

Benjamin et Simon, ses petits-enfants ;

Elio et Maé ses arrière-petits-enfants ;

Christine DESVIGNE, sa compagne ainsi que ses enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard STAHL



La cérémonie religieuse aura lieu à la paroisse Saint Symphorien à Givry le vendredi 21 avril 2023 à 10h30 et sera suivi de son départ pour Dunkerque.