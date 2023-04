Les Fontenois et les Rullyotins en sortie au cabaret "Odysséo" à Plombières-lès-Dijon.

Le jeudi 23 mars 2023, les aînés des communes de Fontaines et de Rully ont quitté le département pour se rendre au spectacle du cabaret dijonnais.

Les CCAS de Fontaines et de Rully ont organisé une journée au Cabaret « Odysséo » pour les habitants de 75 ans et plus.

Le départ en bus était prévu à 9h45 à la mairie de Fontaines et à 10h30 à la mairie de Rully. Le transport a été assuré par les Bus Girardot, le bus était complet, réparti par moitié entre les deux communes.

Après un déjeuner animé, les participants ont profité de la Revue Music-Hall « Osée la Joséphine ». Comme son nom l’indique, la Revue est basée sur l'influence de Joséphine Baker. Les danseurs, clowns et acrobates ont raconté la vie de l'artiste au travers de leurs prestations pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Le spectacle s’est terminé à 17h00, les aînés, les yeux encore illuminés par la féérie des paillettes, ont repris le chemin du retour.

Cette journée fut très appréciée de tous et de toutes : accueil soigné, spectacle de très bonne qualité avec des costumes hauts en couleur. Ce fût un véritable moment de convivialité et de divertissement à la sortie de l’hiver pour les aînés des deux communes.

Carine Plumier et les membres du CCAS réfléchissent d’ores et déjà à l’organisation de futures sorties, d’autres projets sont en effervescence dans la tête des organisateurs Carine, Isabelle et les membres du CCAS.

C.Cléaux