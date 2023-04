Chaleureuse ambiance au tournoi fluo de l'Elan Chalon Association

Après les U13 et U15 la veille, c'était au tour des plus âgés de se réunir pour l'édition 2023 du Tournoi Fluo organisé par l'Elan Chalon Association. Une belle ambiance, des sourires et des parties endiablées de 6 minutes chrono en main. 12 équipes se sont affrontées dans ce tournoi 3 x 3 alors que le match des pros était diffusé sur écran géant. Pour les gagnants, une série de bons d'achats offerts par Sport 2000 et une buvette au profit de l'association de l'Elan... à refaire !

L.G