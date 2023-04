René Dubois s’en est allé chanter la Ronde des Gôniots dans les étoiles

C’est avec un immense chagrin que la famille de René Dubois tient à annoncer son départ brutal. Né à Chalon en 1946, et élevé entre sa maman, sa tante et sa grande soeur, il s'est éteint dans cette même maison durant la nuit du 16 avril.

Gôniot dans l’âme, admiratif des défilés déjà enfant, et ses premiers défilés à l’âge de 14 ans. Entré au comité des fêtes dans les années 70, René affichait 50 ans de bénévolat au sein de cette association majeure de l'Histoire de Chalon sur Saône. Vice-Président aux cotés Jean-Pierre Nuzillat puis Président de 2008 à 2021, il avait cédé les commandes avec beaucoup d'émotions.

Vouant une vraie passion à Carnaval, passionné de montagne et de l'Afrique à laquelle il a voué toute sa carrière professionnelle avec une fin de carrière au Sénégal, très famille, René s'est éteint aux côtés des siens comme il a toujours vécu.

D'une vraie gentillesse, René était une figure chalonnaise telle qu'on aime. Du côté de la rédaction d'info-chalon.com, René s'était mis en quatre pour nous ouvrir en grand les portes du Comité des Fêtes de Chalon dès 2009, afin de nous imprégner au plus profond des couleurs de Carnaval.

A Claudine son épouse, ses enfants, et petits-enfants, toute notre rédaction adresse ses condoléances les plus sincères et chaleureuses.

A toi, notre Gôniot en chef, nous te souhaitons un bon dernier voyage.

La famille remercie à l’avance les personnes qui garderont pour René de belles pensées.

Obsèques religieuses célébrées le Mercredi 26 Avril à 10h à l’église du Sacré Cœur.

Laurent Guillaumé - Photo famille Dubois