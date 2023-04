Rencontre avec les exposants de l'Edition 2023 de la Foire aux plantes de la Ferté

L'événement du printemps tant attendu a ouvert ses portes le week-end du 15 et 16 avril au Château de la Ferté. L'occasion de rencontrer ses exposants, de l'habitué aux petits nouveaux et aux produits les plus classiques aux plus innovants.

Malgré un temps nuageux, la foire aux plantes rares de la Ferté en a émerveillé plus d'un. Il faut dire que parmi les 133 exposants présents, beaucoup de visiteurs ont pu trouver leur bonheur comme Martine, 62 ans, habituée des lieux : « Je viens ici chaque année pour admirer les plantes, mais surtout les roses. Je viens d'acheter un rosier ancien au stand du roseraie Ducher, leurs roses sentent tellement bon ».

Cette passionnée de rose avait raison. Arrivé au stand de ce rosiériste lyonnais, nous y trouvons une multitude de roses anciennes aux parfums envoûtants. Fabien et Florence Ducher, les producteurs, font partie de la 6e génération de rosiéristes de leur famille : « Depuis 1845, on est spécialisés dans les roses anciennes, qu'on appelle rosiers parfumés. On a un porte-greffe adapté à la région qui résiste au calcaire. On a des rosiers qui durent très longtemps donc c'est pour ça que les gens aiment bien venir chez nous. On n'est pas forcément une grosse entreprise, mais nous faisons tout nous-même ».

Un rendez-vous important pour ses amoureux des roses qui participent à la foire depuis maintenant 15 ans : « La foire nous permet de rencontrer les gens de la région. Nous, on vend beaucoup par correspondance. On a un site internet donc les gens viennent ici chaque année pour nous rencontrer et acheter des rosiers ».

Les roses ne sont pas les seules à ne pas manquer de piquants ! Les plantes carnivores aussi ont fait fureur ce week-end au stand de Philippe et Hélène Dupiets, producteurs venus de Charente-Maritime.

Passionnés depuis maintenant 7 ans, ce sont les petits nouveaux de la foire : « C'est notre première foire ici, on ne pouvait pas commencer avant parce qu'on suit le rythme des plantes. Mais nous sommes très contents de participer cette année ! ».

Des plantes rares qui attisent la curiosité : « Les plantes carnivores intriguent et plaisent beaucoup. Elles sont faciles de culture, c'est plus facile qu'un pied de tomate et les retours sont très positifs. Les gens sont contents de leur plante, elle a bien poussé, elle a passé l'hiver donc ils sont hyper heureux ».

En plus d'être belles, ces plantes ne demandent que très peu d'entretien. Pas besoins d'avoir la main verte pour s'en occuper : « On vend que des plantes carnivores issues de semis donc nous les pollinisons nous-même, tout est fait à la main, le rempotage, etc. Ce sont des plantes rustiques et vivaces donc qui restent dehors toute l'année, il ne faut pas les rentrer. Elles ont besoin de beaucoup d'eau et de soleil, la photosynthèse suffit pour qu'elles vivent et leur engrais est les insectes qu'elles mangent ».

Les plantes à l'honneur, mais pas que !

En parlant d'insectes, voici une culture amusante et écologique ! La ferme du Tiret, patrimoine historique bressan, située à Foissat au sud de Bourg-en-Bresse, propose à son stand une multitude de produits locaux, insolites et originaux : « On s'est installés dans notre ferme depuis maintenant deux ans. On y cultive de l'ortie, des insectes comestibles, mais aussi du piment de Bresse. C'est un légume qui a failli disparaître, mais avec l'aide de producteurs locaux, nous sommes en train de le redéployer pour le remettre au goût du jour ».

Lancé depuis 2015, ce jeune couple souriant développe des produits sains et à faible impact pour l'environnement : « C'est le côté agronomie qui nous a attirés dans l'élevage d'insectes. On est éleveurs de vers de farine. On les nourrit avec du son de céréales qui provient du meunier de notre village. C'est un déchet pour lui donc on le récupère pour ensuite nourrir nos vers. On crée alors une économie circulaire en revalorisant les matières premières oubliées de l'agriculture. C'est un super aliment qui est très protéiné et écologique à produire. Nutritionnellement, c'est comme une viande blanche. C'est un aliment rigolo qu'on utilise à l'apéritif comme des chips ou des lardons croustillants dans les salades ».

Une culture innovante qui finance en plus du patrimoine ancien : « Avec le Covid, les gens cherchaient plus du papier toilette que des insectes. Nos activités en ont pris un sacré coup donc on a faillait arrêter. On a donc décidé de reprendre un domaine agricole classé monument historique afin d'en faire une ligne conductrice pour notre développement : transformer d'ancienne étables en cuisines agro-alimentaires et ainsi restaurer et conserver le patrimoine ».

La Ferme du Tiret est aussi associée à une autre société, le Comptoir d'Arménie, qui produit des mets et vins typiques du pays, notamment des rouges et blancs de fruits vinifiés avec zéro raisins : "Ca dénote un peu de dire qu'on a un petit bout d'Arménie en plein cœur de la Bresse, mais on fait venir les produits directement d'Arménie. Ma compagne est arménienne et moi bressan, on mélange nos deux cultures aux services du bon et du local ».

On retrouve aussi parmi ces 133 exposants, des céramistes, des tailleurs de pierres, mais aussi des sculpteurs, des forgeurs et bien d'autres !

Un rendez-vous incontournable qui fait le bonheur des visiteurs et des exposants.