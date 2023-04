Aux Aubépins, les enfants ont répondu à l'appel de la chasse aux œufs

Comme tous les ans, à l'heure où sonnent les cloches de Pâques, il est une coutume sacrée pour les enfants : celle de la chasse aux œufs. Alors, pour honorer la tradition, le Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain en a organisé une ce mercredi 19 avril dans le quartier des Aubépins, avec divers animations et une loterie. Retour en images avec Info Chalon.

Mercredi 19 avril 2023, comme chaque année, le Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain organisait sa traditionnelle chasse aux œufs dans les allées des Aubépins.

Le principe est simple, chaque enfant inscrit cherche un œuf factice, c'est-à-dire en plastique. Dès qu'il l'apporte, les bénévoles du comité lui offrent un petit paquet de chocolats pour le récompenser, à raison d'un œuf par enfant pour que tous les enfants aient une récompense.

Le Comité proposait également diverses animations comme le chamboule-tout ou la pêche à la ligne, ainsi qu'une tombola avec à la clé un oeuf Kinder en guise de 1er lot, une tortue en chocolat pour le 2ème lot et un lapin en chocolat en 3ème lot. Et pour les petites faims, une vente de crêpes, de jus de fruits et des canettes.

Une soixantaine d'enfants ont répondu présent à l'appel de cette chasse aux œufs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati