Brancion : bienvenue à la Guinguette d'Emma !

Installés en Bourgogne depuis maintenant quelques années, Emma et son compagnon Johann, se sont lancés le pari d'ouvrir une petite guinguette avec l'aide précieuse de Marie-Caroline et Josserand de Murard, les propriétaires du Château. Ce sont eux également qui ont permis au couple de loger dans la petite maison en face de la boutique, fraîchement restaurée depuis 1 an, en contre-partie de travaux intérieurs : « La famille de Murard nous a d'abord logés. Ils avaient projet d'ouvrir un petit restaurant pour redynamiser les lieux. Ils nous ont fait confiance et c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui », explique Johann.

Associée à la buvette que tient Marie-Caroline, leur guinguette propose plusieurs plats chauds ou froids : crêpes, sandwiches chaud et prochainement hot dog, hamburgers, salades et assiettes de charcuteries locales à partager à des prix très raisonnables : « Quel que soit le plat, c'est toujours en dessous de 10 euros pour permettre à tout le monde de venir manger », explique Emma.

Leur terrasse spécialement aménagée peut accueillir une quarantaine de personnes. Les visiteurs pourront également profiter de l'ombre des tilleuls de chez Marie-Caroline : « Les gens peuvent commander ici et manger à la terrasse de Marie-Caroline ou l'inverse, commander là-bas et venir ici. Il y a quand même un gros échange du coup, on arrive à accueillir 90 personnes en tout. Pour Pâques, on a eu beaucoup de monde, ce fut intense, mais on était ravis ».

Un début prometteur pour ce couple d'artisans qui continue leur activité en tant que bijoutière et sculpteur sur bois, en organisant une fois par mois, des marchés sous les halles du village.

Ça bouge à Brancion !

En plus de leur guinguette, Emma et Johann ont créé une association pour permettre à des artisans locaux d'exposer leurs créations et produits sous les halles du village : « On organise le marché depuis 1 an maintenant. Notre association a été officiellement agréée par la préfecture le 17 mars. On l'a nommé « la Guilde de Maoline ». C'est un hommage à Marie-Caroline, c'est un surnom dans sa famille. Vu tout ce qu'elle fait pour nous, la guilde porte son nom », explique Emma.

Parmi les artisans, on retrouve des bijoutiers, des brasseurs, des couteliers, des créateurs de tissus et de teintures végétales. Mais attention, le couple les choisit soigneusement, que du fait main ou sinon rien ! « On choisit toujours deux artisans dans chaque spécialité, comme ça, ils peuvent tourner selon les marchés. On essaie de ne pas toujours faire venir les mêmes pour que chacun puisse travailler. On refuse quand c'est du made-in-China ou de l'industriel, ça n'aurait pas de sens dans un village comme celui-là », explique Johann.

La communication et les annonces d'événements sont relayées par le Château comme l'explique Emma : « On essaie de redynamiser le village en faisant plein de choses avec le Château. On participe beaucoup avec eux. C'est-à-dire que nous on crée les événements et eux font beaucoup de pub pour nous via les réseaux sociaux. Ils nous ramènent beaucoup de monde donc le marché fonctionne plutôt bien ».

Un marché axé sur le local et le savoir-faire qui plaît énormément : « Petit à petit, on va essayer d'en faire de plus en plus fréquemment. Si les artisans veulent nous rejoindre tous les week-ends, ce sera possible. Les locaux et les touristes sont très friands de leurs produits. On a les filles de la Pierre-Levée qui font du pain par exemple, du coup beaucoup d'habitués viennent faire leur réserve. Ils sont vraiment contents de voir le village revivre doucement », explique Johann.

En plus de leur marché, le couple prépare d'autres événements, notamment pour Halloween prochain. Au programme, la découverte d'un cabinet de curiosités avec exposition d'instruments de torture médiévaux !

Dans l'attente du prochain marché sous les halles le week-end du 6,7 et 8 mai, les visiteurs pourront faire un détour à la maison Rabut où un nacrier expose jusqu'au mois d'octobre.

N'hésitez donc plus, si vous passez par Brancion, à vous installer à la terrasse de la Guinguette d'Emma. Ce charmant couple et leur chien, le bien nommé Fox, vous réserveront leur meilleur accueil.