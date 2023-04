Chalon sur Saône, vraie place forte du basket fauteuil

En accueillant pour la première fois à Chalon une manche préliminaire de Coupe d'Europe de basket fauteuil, Chalon sur Saône et surtout l'Elan Chalon Association, présidée par Christine Juillot, entendent donner le ton sur la question du basket fauteuil.

L'Elan Chalon Association affiche ses ambitions sur le basket fauteuil, une ambition jamais démentie depuis la création de la section handisport en 2009 sous la houlette de Sandra Cléaux, figure bénévole historique, sans laquelle rien n'aurait été possible. Aux côtés de Christine Juillot et Jean-Marc Jacquet, ainsi que de Yann en formation BPJEPS au sein de l'association, Sandra Cléaux a rappelé ce qui motive toute l'équipe dans une telle organisation, tout en pointant du doigt les nombreuses défaillances en terme d'accueil de sportifs handicapés, sujet sur lequel info-chalon.com reviendra plus tard.

Une première dans l'Histoire du club

Pour la première fois, Chalon sur Saône va accueillir une manche préliminaire de l'EuroCup en basket fauteuil. Une belle manière de saluer la réussite du club dans sa manière d'appréhender le sport de haut niveau pour tous. Vice-Champion de France N2, un club qui évolue en Nationale 1 B et qui pointe à la place de leader avec la possibilité de décrocher ce week-end sur une victoire sa place assurée en Nationale 1, c'est dire l'ampleur du travail réalisé depuis 2009. "Un travail que l'ont doit à toute l'équipe" ont martelé à tour de rôle les chevilles ouvrières de l'évévement.

Un événement gratuit et en libre accès sur 2 jours les 28 et 29 avril

Deux jours durant, au Colisée, les 28 et 29 avril, chacun pourra profiter des rencontres européennes face aux équipes de Majd al Krum en Israël, les Roller Bulls BC Ninane de Belgique, les Italiens de l'ASD Volpi Rosse Menarini. Les matchs sont offerts gratuitement au public.

Vendredi

Match à 9h Belgique vs Israël - Annexe du Colisée

à 11h Elan Chalon - Italie - Annexe

à 15h45 - Elan vs Israël - grande salle du Colisée

à 18h Italie - Belgique - grande salle

Samedi

à 8H30 - Belgique vs Elan Chalon - annexe

à 10H45 Israël vs Italie - Annexe

à 14H15 - Rencontre entre le 3e et le 4e Colisée

à 16H15 - finale Colisée