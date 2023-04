A Dracy le Fort, le Ministre du travail Olivier Dussopt, a eu le droit à ses casseroles et à son comité d'accueil

Annoncé précipitamment sur d'autres secteurs de la Saône et Loire, c'est finalement à Dracy le Fort, à l'entreprise Instant Poêles et Cheminées by Pinto, qu'Olivier Dussopt s'est posé, entouré des députés Rémy Rebeyrotte et Louis Margueritte, du Préfet de Saône et Loire ou encore de Michel Neugnot - Vice-Président de la région Bourgogne-Franche Comté. A son arrivée, un comité d'accueil d'une soixantaine de personnes l'attendait, histoire de lui rappeler, tout le "bien" qu'ils pensent de la réforme des retraites. Une manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse avant que le Ministre s'exfiltre.

