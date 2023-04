Pas de panique... un exercice de sécurité incendie en cours en la cathédrale Saint-Vincent à Chalon

La ville de Chalon sur Saône a adressé en toute dernière minute une information presse afin d'informer le grand public de l'exercice en cours. Sans doute aurait-il été préférable de communiquer un peu en amont pour ne pas prendre pas surprise les habitants du secteur mais c'est ainsi.

Communiqué de la mairie

"En 2021 le SDIS 71 avait souhaité réaliser un exercice sécurité incendie à la Cathédrale Saint Vincent. Le contexte sanitaire de l'époque, fluctuant en raison des différentes vagues Covid, n’avait malheureusement pas permis la tenue de cette manoeuvre.

Actuellement, la Ville lance une étude de Maîtrise d'œuvre portant sur la restauration intérieure de l’édifice, dont un des axes est la sécurisation du site et des œuvres.

Ce vendredi à 18 h est donc organisé un excercie incendie par les pompiers et les services de la Ville, afin de sécuriser au mieux la Cathédrale classée Monument Historique et d’apporter d’éventuelles améliorations en lien avec l'étude en cours. En plus de la gestion du sinistre et des victimes, cette manœuvre permet de prendre en compte la protection des oeuvres exposées aux fumées. Elle sera aussi l’occasion de tester les dispositifs de sécurité et l’accessibilité du bâtiment ainsi que la coordination des sapeurs pompiers et des services municipaux concernés."