L'employabilité des seniors au coeur de la visite d'Oliver Dussopt à Dracy le Fort

Alors qu'à l'extérieur le comité d'accueil donnait de la voix, c'est finalement dans les coulisses de l'entreprise Instant Poêles et Cheminées by Pinto, à Dracy le Fort, que les échanges ont pu avoir lieu. Des échanges informels autour du parcours de la famille Pinto et de la manière dont ils appréhendent l'évolution du marché. Une discussion à bâtons rompus qui a permis à chacun d'évoquer les constats quotidiens auxquels ils sont confrontés.

Olivier Dussopt en guise de représentant après-vente

Chacun aura bien compris que le mot d'ordre donné aux ministres du gouvernement est de surtout ne pas se terrer malgré la tentation et la grogne sociale qui est loin de faiblir sur le terrain. Alors qu'Emmanuel Macron a demandé 100 jours pour faire la démonstration du bien-fondé ce qui est consédéré par le gouvernement comme une utilité pour le bien commun, malgré la désapprobation d'au minimum 8 français sur 10, sur le terrain, les organisations syndicales ne démordent pas. Chaque déplacement ministériel étant sujet à une démonstration de force, pour bien rappeler que le combat perdure au-delà de la promulgation de la loi.

Chez la famille Pinto, Olivier Dussopt a échangé sans sourciller avec les professionnels du bâtiment qu'est la famille Pinto. Le père José, a rappelé son arrivée en 1971 à Mercurey, en provenance du Portugal, sans jamais baisser la garde. Des valeurs de travail et d'efforts inculqués à ses enfants.

L'employabilité des seniors alors que la dernière recrue au sein de l'entreprise affiche 57 ans au compteur est un sujet maîtrisé par l'entreprise.

Un sujet qui ne manque pas d'intérêt alors qu'entre 50 à 56 ans, le taux d'emploi reste proche des 80% (contre 81,8% pour les 25-49 ans), avant de diminuer de 10 points les trois années suivantes, jusqu’à 59 ans. A 60 ans, il passe en deçà de 60%, pour atteindre moins de 20% à partir de 64 ans. Une baisse due "notamment" aux transitions progressives vers la retraite, indique la Dares. Ajoutons que le taux d’emploi des seniors en France se situe 4,5 points en-dessous de la moyenne de l’Union européenne, qui est de 60,5%.

Les Pinto ont bien compris toutes les questions de la pénibilité au travail, toutes les mesures à prendre afin de garantir à son personnel un vieillissement au sein de la société sans trop de casse. Pour autant, ils n'ont pas oublié de faire la remarque au Ministre sur l'impossibilité au-delà d'un certain âge de pratiquer leurs métiers. Une question de pénibilité et de capacité à mener sa carrière professionnelle qui a animé les échanges entre les professionnels et le Ministre.

En bon VRP de la réforme des retraites, le Ministre a rappelé toutes les dispositions qui entreront en vigueur avec la réforme, notamment la revalorisation des pensions pour les cotisations effectuées après l'âge légal de la retraite. Un sujet de fonds pour les indépendants notamment même si le cumul emploi-retraite est pratiqué par 3% de la génération âgée de 60 ans en 2021, 5,2% des 64 ans et 3,9% des 69 ans.

C'est par l'arrière du bâtiment que le Ministre a été exfiltré par son service de sécurité, alors que les manifestants ne faiblissaient pas à l'extérieur.

Laurent Guillaumé