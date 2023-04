L’entreprise Ki S’éclat a fait sensation à la Foire aux plantes rares du Château de la Ferté de Saint-Ambreuil

Christelle et Sam, couple épervanais, ont créé leur propre entreprise de construction en bois depuis bientôt 7 ans : Ki S'éClaT.

L'entreprise Ki S'éClaT, spécialiste dans les chalets bois, abris de jardin, roulottes, chalets saunas … etc. était présente au 20ème anniversaire de la Foire aux Plantes Rares au Château de la Ferté à Saint Ambreuil, les 15 et 16 avril.



Malgré la météo pluvieuse le samedi et très fraîche le dimanche, cela n’a pas empêché le public d’être au rendez-vous puisque ce sont 12000 à 14000 visiteurs passionnés qui sont venus faire un tour à la foire au plante.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple a fait sensation avec leur roulotte en exposition.

« On ne s’attendait pas à cela ! Nous avons la chance d’avoir eu l’aide de nos amis Julien et Mylène, heureusement qu’ils étaient là ! » a raconté Sam à Info Chalon.

Des dizaines de contacts pris, des centaines de flyers distribués et des projets pleins la tête pour ces visiteurs qui souhaitent par exemple rentabiliser un morceau de terrain, notamment grâce à la location saisonnière et au concept roulotte et chalet sanitaire de moins de 5m2.

« L’acquisition de roulottes ou chalets en bois est idéal pour un complément de revenus notamment avec de la location type Airbnb » a poursuivi Sam.

Retrouvez Ki S'éClaT sur rendez-vous, soit chez vous afin de pouvoir se rendre compte de votre projet directement sur place, soit à Epervans au 335 rue de la Motte pour une première approche.

Pour plus de renseignements contactez Sam au 06.62.31.83.05.

Amandine Cerrone.