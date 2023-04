Passer un été confortable sans clim'... On vous dit tout !

Avec les dernières canicules, vous avez pensé installer la climatisation chez vous ? D'un point de vue économique comme environnemental, ce n'est peut-être pas la meilleure réponse aux fortes chaleurs ! Isolation, techniques constructives et comportement adaptés : venez découvrir des solutions alternatives low-tech, écologiques, qui vous feront passer l'été prochain au frais. Nous vous présenterons les aides actuellement mises en place par le Grand Chalon sur l'isolation.Des ateliers thématiques pour tous les projets

D’autres ateliers sont prévus dans les mois à venir : isoler sa maison par l’extérieur, rénover une maison ancienne, les aides financières pour les propriétaires occupants, l’énergie solaire, la rénovation en copropriété… Il y en aura pour tous les projets.

Pour participer à ces ateliers, s’inscrire en envoyant un mail à infoenergie@caue71.fr , ou par téléphone au 03 85 69 05 26. (places limitées, nous vous communiquerons le lieu lors de l’inscription)

L’Espace Conseil France Rénov’ assure un service gratuit, neutre et indépendant à destination des particuliers. Il informe et conseille sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables et dispose d’une large documentation sur les différentes installations possibles, les entreprises agréées et les aides financières.

Espace Conseil France Rénov’ de Saône-et-Loire – CAUE de Saône-et-Loire :

6 quai Jules CHAGOT - 71300 MONTCEAU-LES-MINES

Tél : 03 85 69 05 26 – infoenergie@caue71.fr