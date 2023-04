Le Choeur Gospel Chalon vous invite à son double concert à Mellecey

Deux dates et un lieu, le samedi 29 avril à 20h et le dimanche 30 à 16h30, salle des fêtes des Zierles à Mellecey.

En partenariat avec l'association A2C, l'ensemble musical dirigé par Sébastien Vaivrand vous présentera son nouveau répertoire chanté par une centaine de choristes et solistes, et mêlant musiques d'Afrique et afro-américaines, entre gospel, Negro spirituals et soul.

Pour réserver tant qu'il reste des places, allez sur www.animation2c.fr ou appelez le 03.85.41.58.82. L'entrée est à 14 €, avec un tarif réduit à 8 € pour les moins de 18 ans.