Donjon et mystères au Château de Brancion

Chaque jour, les portes du Château de Brancion s'ouvrent et vous offrent une expérience insolite ! Petits et grands, venez et choisissez votre costume... Vous devenez chevalier, princesse ou autre ménestrel. Pénétrez dans ce château mystérieux, parcourez ses nombreuses pièces et partez à la recherche d'indices qui vous permettront de résoudre le secret du célèbre chevalier Josserand de Brancion.

Harmony et Julien, les deux guides et agents d'accueil du château, vous accueilleront afin de rendre votre visite encore plus exceptionnelle. Venez découvrir l'histoire de ce haut lieu de Moyen-âge, accompagné de Mathie, la châte-laine.

Le clou de la visite, le donjon ! Mesurant 18 mètres de haut, il offre une vue extraordinaire sur tout Brancion et ses alentours.

Terminez votre inoubliable aventure par un petit détour à la boutique du château où vous trouverez un large choix de livres pour la jeunesse, des jouets en bois, des produits régionaux et quelques créations d'artisans locaux.

Avant de quitter les lieux, faites un petit tour par l'Église Saint-Pierre de Brancion et ses peintures murales exceptionnelles et votre voyage à l'époque médiévale s'achèvera en toute sérénité.

Et pour les friands de randonnée, suivez le « chemin du Paradis » à l'esplanade du même nom en dessous de l'église, et partez à la découverte de la flore, des anciens remparts et de la grotte du four de la Baume !

En dernière minute : l'association « La mémoire médiévale » de Brancion, recherche pour étoffer son équipe, un ou une stagiaire pour la saison estivale. Contactez Lisa Vitali pour de plus amples informations.

Contacts :

Tel : 03.85.32.19.70

Mail : chateaudebrancion@orange.fr

Horaires : tous les jours de 10h à 12h30 et 13h15 à 18h30 (dernière entrée à 18h)

Tarifs : 7 € par adulte, 4 € pour les 5-16 ans et gratuits pour les moins de 5 ans + audioguide à 2 €.