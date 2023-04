Conférence de presse sur la Quinzaine de la Parentalité à la Maison de la Famille

Mercredi 26 avril 2023, une conférence de presse a eu lieu à la Maison de la Famille, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, à 17 heures 30 autour de la Quinzaine de la Parentalité qui aura lieu du 15 au 31 mai, en partenariat avec le Grand Chalon. Au programme : conférences, soirées-débats, ateliers et jeux en famille. Plus de détails avec Info Chalon.

Du 15 au 31 mai 2023, c'est la Quinzaine de la Parentalité.

Il est proposé de prendre appui sur deux dates symboliques qui sont le 15 mai, Journée internationale des familles, et le 1er juin, Journée mondiale des parents, et de décliner pendant 15 jours des actions en direction des familles visant à renforcer et améliorer les liens au sein de la famille, comme nous l'indique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, à l'occasion de la conférence de presse qui en présentait les grandes lignes de son programme à la Maison de la Famille ce mercredi 26 avril, à 17 heures 30, en présence notamment de Valérie Maurer, son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Fabienne Saint-Arroman, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la Petite enfance, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, partenaire de l'opération.

La Maison de la Famille, en tant que structure ressource a la volonté de proposer, avec ses partenaires, des actions collectives répondant à des problématiques majeures du territoire. Il s'agit d'actions ponctuelles, menées de manière cohérentes sur le territoire, au sein de la Maison de la Famille, des maisons de quartier... et associant les partenaires concernés. Les thématiques sont proposées par les professionnels et validées par le comité de pilotage de la Maison de la Famille.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati