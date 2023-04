AVIS DE DECES - Madame Eveline MERLE

SAINT-MARCEL - BEY - MESSEY-SUR-GROSNE



Maurice RICHARD,

son compagnon ;

Patrice DOUVILLEZ et Catherine REY,

son fils et sa compagne ;

Nadine et José SCORDATO (†), sa fille et son défunt mari ;

Melissa, Laurie, Gwendoline,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Delia et Josette, ses sœurs,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Eveline MERLE

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 2 mai 2023 à 11 heures en l'église de Saint-Marcel.

Madame Eveline MERLE repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Ni plaques, ni fleurs.

Condoléances sur registre.