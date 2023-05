Avec Adelaïde et Jean-Guy, c'est reparti pour une nouvelle saison à la Guinguette de Saint-Jean de Vaux

Exit les figures historiques de la Guinguette, lieu incontournable de la sociabilité de la Vallée des Vaux et place désormais à Adelaïde et Jean-Guy, qui devraient vite prendre le pli de l'ambiance hors-norme qu'est la Guinguette de Saint Jean mais surtout ses adeptes. "J'ai découvert ce lieu et il est incroyable" confiait Jean-Guy, cet Autunois, déjà multi-cartes par ses aventures professionnelles mais l'enthousiasme est bien aui rendez-vous. Après avoir tenu le 15 à Autun pendant 3 ans, c'est donc une forme de retour aux sources pour ce duo qui n'entend pas partir à la retraite tout de suite.

Au menu, évidemment pas question de changer les recettes qui marchent mais des petites innovations vont faire leurs apparitions à la guinguette avec des soirées broche et braseiro et aux fourneaux l'arrivée de Julien dont la spécialité oeuf en meurette devrait éveiller quelques appétits. A noter que côté pizza, c'est toujours Nina qui sera aux manettes.

Déjà 7 soirées concerts sont programmées dont la première se tiendra le 22 mai.

Alors rendez-vous à la guinguette ! Ouverture 7j sur 7... la saison est lancée !

Laurent Guillaumé