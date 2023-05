Salon du Bien-être, c'est à Cormatin ce week-end !

Un Salon du Bien-être se tiendra les 6, 7 et 8 mai, à la Pyramide de Cormatin. Plus de détails avec Info Chalon.

Une trentaine d’exposants vous attendent pendant trois jours pour cette grande première sur la commune.

Lors de ce rendez-vous détente à ne pas manquer au cours duquel le bien-être sera abordé́ sous différents aspects, les visiteurs pourront découvrir les méthodes des praticiens présents sur les stands et des soins en libre accès pour le public toutes les heures !

L'occasion également de découvrir tous les jours à 11 heures les vortex énergétiques avec Sabrina Renaissance, spécialiste en déprogrammation cellulaire et guidance, dans un lieu à nul autre pareil.

Il y aura aussi des stands avec des créations artisanales et uniques : lithothérapie, encens et tentures avec Sébastien Caire, épices, tisanes, savons, encens et autres équitables avec Marie-Gabrielle Jonnier et spiruline et diéthétique avec Bernard Bissay.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati