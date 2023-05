AVIS DE DECES - Monsieur Pierre BERJAUD

CHALON-SUR-SAÔNE - VALLADOLID (ESPAGNE) - LA BRÈDE (33)



Marie, son épouse ;

Bernadette et Mariano (†),

Véronique et Gilles,

Laurent et Delphine,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BERJAUD

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques auront lieu vendredi 5 mai à 10h30 en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.

Pierre repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut.