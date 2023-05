160ème anniversaire de la bataille de Camerone à Sainte-Hélène

La cérémonie s'est déroulée ce samedi 29 avril, en présence d'un nombre exceptionnel de participants. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi matin, la Légion étrangère a commémoré le 160ème anniversaire du combat de Camerone, à Sainte-Hélène.

Étaient également présents, entre autres, le président de l'Amicale départementale des anciens légionnaires, le général (2S) Jean-François Collot d'Escury, le maire de Sainte-Hélène, Carine Fossier, qui se dit «très heureuse que son village accueille cette cérémonie», le directeur de l'Office national des anciens combattants de Saône-et-Loire (ONAC 71), Yves Andreau, un ancien membre de l'aviation légère de l'armée de Terre (ALAT) et membre de la Royal Air Force, Pierre-Jean Cabut, le président du Comité de liaison des associations d’anciens combattants et associations patriotiques*, Claude Péran, le président du Souvenir Français, Jean-Claude Joly, le président de l'Union nationale du personnel retraité de la gendarmerie (UNPRG), Denis Delaborde, le délégué militaire départemental (DMD), le lieutenant-colonel Ronan Cottin, le président de l'Union Nationale des Sous Officiers en retraite (UNSOR), le major Régis Poiraud et un ancien d'Indochine, Gilbert Babel.

Quant aux 18 porte-drapeaux, ils étaient, comme à l'accoutumé, coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune.

Pour rappel, le 30 avril 1863, dans le village de Camerone, au Mexique, soixante-trois légionnaires français, sous les ordres du capitaine Jean Danjou, ont résisté à une armée mexicaine de plus de deux mille hommes.

Cette cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur offert par la mairie de Sainte-Hélène et d'un repas en commun à Moroges pour ceux qui le souhaitaient.

* Soit 29 associations dans le Chalonnais.

(Photos gracieusement fournies par Annie Landré)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati