Rencontre entre les élèves de 5ème du collège Aragon de Châtenoy le Royal et le chef papou Mundiya Kepanga autour du film "Frères des arbres".

Un moment fort pour les jeunes élèves de 5ème du collège Aragon, avec la rencontre du chef papou originaire de la tribu des Hulis, en Papouasie-Nouvelle Guinée, qui laissera une trace visible par tous les élèves avec la plantation d’un arbre dans l’enceinte du collège.

Comment ce chef reconnu dans le monde entier s’est retrouvé au collège Châtenoyen, tout simplement par la rencontre de Juliette Fabre et Marc Dozier réalisateur/photographe. Juliette a tout de suite adhéré à ce projet de défense de l’environnement et de protection de la forêt primaire. Ancienne élève du collège devenue chorégraphe, intervenante dans le cadre du projet "Arbol’essence" monté par deux enseignantes Marie-Laure Chardin professeur d’histoire-géographie et Karine Gagnepain professeur de français, l’idée de faire venir le chef papou et Marc Dozier présenter le film "Frères des arbres" et d’organiser un débat avec les élèves cadrait parfaitement avec le projet.

Avant la projection du film, le chef papou s’est adressé aux élèves dans un message très significatif de son attachement à la forêt, il leur a expliqué que la forêt était un héritage de nos ancêtres et qu’il fallait la protéger contre la destruction par l’exploitation, la culture pour la production d’huile de palme…. Il leur a rappelé la prophétie de son pays « Nous sommes les frères des arbres », « en cohabitant, les deux survivront… »

Le chef Mundiya Kepanga a expliqué aux collégiens qu’il était un enfant de la forêt et qu’il était né sur des feuilles d’un ficus sous un arbre en pleine forêt, le jour de sa naissance, son père a planté un caraja. Chez lui dans son pays, on ne compte pas le temps de la même façon que dans nos pays, il ne connait pas exactement sa date de naissance et il a donc dû inventer une date d’anniversaire pour avoir son passeport. « La seule chose que l’on fête dans mon pays, c’est le moment où l’enfant a deux dents en haut et deux dents en bas » dira-t-il d’une voix amusée.

"Frères des arbres", un film profond qui va au cœur même des problèmes environnementaux, des problèmes que nous risquons de rencontrer rapidement avec la déforestation intensive entrainant la disparition des milliers d’espèces animales et végétales. Le chef papou intervient dans les villages auprès des siens pour leur enseigner une manière de gagner leur vie autrement qu’en coupant les arbres ancestraux de la forêt. Il leur enseigne l’élevage des papillons et leur commercialisation pour gagner de l’argent.

Ce film montre aussi ses rencontres avec les chefs d’états, avec l’acteur et activiste Robert Redford. Il est entre autre intervenu à l’UNESCO à l’occasion de la COP 21. Il reconnait que l’Europe a fait de gros efforts financiers (100 millions d’euros) pour développer la culture, les zones protégées…

Les élèves ont pu lui poser des questions après la projection du film. Ils ont voulu savoir s’il était déjà intervenu dans d’autres établissements scolaires et combien. Il ne se rappelait pas combien mais pour lui une chose était sûre : il était certainement le seul papou à être venu. Suite à une question sur les arbres, il a répondu que nous, nous plantions les arbres un peu comme le maïs, en rang, et que tous les 80 ans nous les coupons, tout en en replantant d’autres et ça c’était bien. Les élèves ont eu des réponses à toutes leurs questions.

Pour finaliser et marquer dans le temps sa présence ce mardi 2 mai, une des classes de 5ème a procédé avec le chef Mundiya à la plantation d’un mûrier d’ornement dans la cour du collège.

Mundiya Kepanga a aussi dédicacé des ouvrages dédiés aux enfants « L’étrange tribu des français ».

Certaines photos sont extraites du film.

C.Cléaux