Le cloître Saint Vincent sera le thème du parterre de fleurs de la Tour du Doyenné

‘Ce parterre, c’est aussi une vitrine de Chalon’ a déclaré le premier magistrat de la ville !

Le jeudi 4 mai à 15 h, place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, était organisé par la Mairie de Chalon assisté de son service des Espaces Verts, un point presse sur le dévoilement du motif du parterre de fleurs 2023 de la Tour du Doyenné.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence de Gilles Platret, assisté d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable , de Romuald Sutter, Responsable des Espaces Verts de la ville de Chalon et de Bruno Cottier, Technicien au service des Espaces Veerts de la ville de Chalon.

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je fais cette conférence en présence du Responsable des Espaces Verts surtout pour expliquer la technique car nous sommes entrés dans un degré de difficulté absolument colossal. Pour vous rappeler le contexte, ce parterre existe depuis 1960 et chaque année sur une surface de 380 M2, on plante entre 19 000 et 22 000 plants qui sont agencés pour faire un motif. Plus les années avancent, plus on se creuse l’esprit pour trouver des thèmes qui ont fait parfois écho à des événements nationaux ou à des événements locaux comme l’année dernière où on avait rendu hommage aux forains puisqu’on avait eu le plaisir d’être nommés Capitale française de la fête foraine. Cette année, on revient sur un thème chalonnais intéressant ! Nous avons aussi un objectif, c’est d’obtenir notre 4ème fleur, qui ne correspond pas seulement qu’à du fleurissement mais aussi au développement durable et protection de la biodiversité […] Concernant ce parterre de la Tour du Doyenné, on est ici sur une vitrine de Chalon et j’insiste aussi beaucoup là-dessus car vous connaissez la fréquentation très importante cette année des paquebots et ce parterre de la Tour du Doyenné c’est une entrée de ville pour des milliers de personnes chaque année qui abordent Chalon par la rivière mais aussi par les quais, en vélo ou en voiture. C’est une vraie entrée de ville et c’est pour cela que l’on y attache une grande importance et c’est pour cela aussi que nos agents des Espaces verts font de ce massif une espèce de totem car pour eux c’est une fierté, surtout quand on a participé à la confection et à la réalisation de ce parterre […] Alors cette année, c’est un dessin qui représente le cloître que l’on a choisi et comme vous le voyez, ce n’est pas l’idée la plus simple à concrétiser. Des autres massifs de la ville seront également garnis comme le Parc géobotanique qui fête les 70 ans du parc (motif représenté en forme de gâteau) et le rond point rue Général Giraud (clinique Sainte Marie), massif de 40m2 dont le motif rendra hommage philatéliste autour du thème du timbre. Concernant le coût de toutes ces réalisations, un peu moins de 11 000 euros. Je vous remercie ! ».

Bruno Cottier lui, expliquait tout le côté technique de la réalisation du massif de la Tour du Doyenné à savoir qu’il sera imagé de 6 couleurs, le rouge, le blanc et le rose par des bégonias, l’Agératum pour le bleu et pour le jaune et le pourpre, par des feuillages ; Que ce massif nécessitera environ 744 heures de travail soit 2 h / m2, que la semaine prochaine aura lieu le traçage et ensuite la plantation de 19 à 23 000 fleurs pour une finition prévue fin mai.

Pour information : Depuis 1960, le massif de la Tour du Doyenné est planté chaque année au mois de mai/juin pour réaliser un décor fleuri qui reste en place jusqu’à la fin du mois d’octobre. Tous les ans, le thème change pour mettre en avant un sujet local, national voire international. L’an dernier par exemple, c’est un hommage à la fête foraine dont Chalon était la capitale qui a été mis en œuvre par cette décoration florale. Pour cette année, suite à la réfection complète du cloître, c’est ce sujet qui a été choisi comme thème.

La complexité du dessin choisi cette année : Pour le dessin, le point de départ a été de faire des photos sous différents angles du cloître pour bien repérer les éléments architecturaux et les retranscrire le plus fidèlement possible. La vue aérienne a aussi été étudiée. Il fallait en complément que les éléments dessinés soient réalisables à l’aide des plantes produites aux serres municipales depuis l’hiver dernier et compréhensibles par tous. Sur le côté gauche du massif se trouve une vue avec les tours de la cathédrale et le cloître. La forme du massif oblige à tricher un peu pour avoir les 2 éléments ensemble car les tours sont très hautes. Il est aussi prévu d’essayer de recréer les allées du cloître avec du gazon et du paillage ou des pierres. Une amorce de rond rappelle la sculpture en place sur site. Au centre du massif, c’est un élément du cloître avec le blason de la ville. Le dessin des arcs de cercle qui composent les arches du cloître sont retranscrites le plus fidèlement possible avec au centre le blason de la ville. La couleur rose permet de faire ressortir l’élément central puisque que l’on trouve du rose uniquement sur cette partie. Sur la droite du massif, c’est une série d’arches du cloître qui sont dessinées. C’est un zoom sur le cloître et son architecture. Les dessins ont été un peu simplifiés pour pouvoir être compris et être dessinés avec des plantes.

Plantations : Entre 19 000 et 23 000 plantes sont mises en place chaque année, sur les 380 m² du massif, pour la réalisation de cette fresque florale avec :

· les fleurs de bégonia pour le blanc, le rose et le rouge

· les fleurs de l’agératum pour le bleu

· les feuilles d’alternantera pour le jaune

· les feuilles de l’irésine pour le pourpre.

Une fois la plantation réalisée, il faut laisser les plantes « s’installer » ; au fur et à mesure, leurs couleurs s’intensifieront et mettront en valeur le travail réalisé.

J.P.B