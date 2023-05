La Mission Locale du Chalonnais fête ses 30 ans pour son Assemblée générale

Ce jeudi 4 mai 2023 a eu lieu l'Assemblée Générale de la Mission Locale du Chalonnais à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Chalon-sur-Saône, Avenue de Verdun.

Une cinquantaine de personnes se sont réunies pour échanger sur l'activité de la structure et faire un point sur l'année passée : des salariés, des partenaires de la structure et des élus du territoire.

Cette année, l'Assemblée Générale avait une saveur particulière puisque la structure fêtait ses 30 ans d’existence sur le territoire.

Enfin ses 33 ans, pour être précis, mais la crise sanitaire est passée par là...

Née le 30 novembre 1990 pour répondre à une situation de détresse des jeunes, la Mission Locale (MILO) du Chalonnais n'avait pourtant pas vocation à perdurer… Pourtant, la structure permet encore aujourd’hui à des milliers de jeunes de trouver leur voie.

Cette AG a été divisée en deux parties : une première partie consacrée au point sur l'exercice écoulé, l'approbation des différents rapports et des comptes de l'année 2022 et le vote du budget 2023 et une deuxième partie consacrée à la célébration des 30 ans de la MILO du Chalonnais.

«30 ans, c'est la fleur de l'âge, c'est aussi l'occasion d'échanger, de se souvenir du passé et de rêver l'avenir», dit Annie Lombard, la présidente déléguée à cette structure, lors de la présentation du rapport moral.

Ibrahima Bathily, le directeur de la Mission Locale, a ensuite présenté le rapport d'activités.

Ainsi, on y apprend que 1020 jeunes ont été accueillis en premier accueil, une lègère baisse de 3,3% contre 1053 en 2021, marquée chez les jeunes hommes mineurs.

36% sont des mineurs, 45% des femmes, 17,5% d'entre eux sont des jeunes issus des QPV, 53% sans qualification, 74% n'ont pas le permis et 6,5% en hébergement précaire.

La Mission Locale du Chalonnais en 2022, c'est 2904 jeunes en contact (contre 2889 en 2021, soit + 0,08%), 2510 jeunes accompagnés (contre 2481 en 2021, soit + 1,16%) et 2480 jeunes reçus en entretien individuel (contre 2483 en 2021, soit - 0,12%).

Dans ce sens, les conseillers ont réalisé 41 696 événements, dont 12 941 entretiens individuels, ateliers et informations collectives, soit une progression de 2,3% par rapport à 2021.

Sur les 2510 jeunes accompagnés, 49,1% sont sans qualification ni certification, 73,3% sans permis B, 4,30% en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), 53% sont hébergés chez leurs parents, 6,4% en hébergement précaire et 5,4% avec un enfant à charge.

Après avoir présenté l'ensemble des dispositifs et le Contrat d'engagement jeunes qui a bénéficé à 256 jeunes dont 144 femmes et 56 mineurs, le directeur est revenu sur les solutions mises en œuvre, soit 251 entrées en formation dont 120 formations certifiantes et 115 formations en amont de la qualification (DAQ, EDC et DFL) et 16 retours en formation initiale et scolarisation, pour 228 jeunes concernés dont 40,4% de femmes, 28,1% de mineurs et 4,8% de jeunes RQTH, et 387 immersions.

C'est aussi, et surtout, 1148 entrés en emploi pour 662 jeunes.

Après une intervention de Delphine Clerc, la responsable de secteur, le directeur est revenu sur les perspectives 2023 et féliciter la trentaine de salariés pour leurs excellents résultats.

Pour illustrer ce fait, les personnes présentes ont pu assister aux témoignages d'Esteban, 20 ans, Maurine, 25 ans, Eliass, 21 ans, May-Cheng, 24 ans, des jeune accompagnés pour qui ce dispositif a particulièrement porté ses fruits.

De beaux exemples de réussites d'une équipe toute entière dévouée au futur de tous les jeunes du Chalonnais.

Sylvie Merle de KPMG a présenté le rapport financier avant de céder la parole à Alexandre Morgen de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Étaient également présents, Annie Sassignol, conseillère communautaire du Grand Chalon déléguée à l'action solidaire et maire de Champforgeuil, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Françoise Vaillant, conseillère départementale, représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, et Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

L'ensemble des rapports a été approuvé à l'unanimité par l'assistance.

À l'issue de cette présentation du bilan de l'année écoulée, Jean Galmiche et Ingrid Plathey de l'Association pour le développement de la neuropsychologie appliquée (ADNA) ont animé une conférence intitulée «La cognition n'est pas dans le cerveau ou pas que».

Le temps convivial qui a suivi la conférence a permis aux personnes présentes d'échanger entre eux autour d'un buffet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati