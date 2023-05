Salon du Livre Ancien : Une première journée réussie avec 500 entrées et à découvrir ce dimanche 7 mai.

Le cloître de la cathédrale Saint Vincent; les exposants au nombre de neuf ; une journée ensoleillée pour illuminer ce lieu « Cela ne peut que donner envie de lire » comme le soulignera le maire de Chalon sur Saône, Gilles Platret lors de l’inauguration en fin de journée.

Le public ne s’est pas trompé en franchissant la porte, cote rue du Cloître, de ce Premier Salon du Livre Ancien initié par Christophe Reynaud, Librairie Au Gré du Van à Chalon sur Saône mais aussi avec le soutien de Chalon Centre Commerces; la ville de Chalon sur Saône et la bibliothèque municipale sans oublier la Société d’Histoire et d’Archéologie.

« Merci d’avoir pris le risque de cette première édition qui se doit de devenir pérenne parce qu’elle contribue au rayonnement de notre ville et lui donne un atout supplémentaire » précisera le maire.

Un soutien amical du président du Grand Chalon, Sébastien Martin, à cette manifestation réussie : « C’était un défi dans un lieu remarquable et qui complète la vie de notre territoire dans son histoire et le fait redécouvrir. »

Bien évidemment les remerciements ont été donnés par l’initiateur de ce Salon qui, cachant un peu son émotion, a dit tout le bonheur de voir cette première journée réussie et invite le plus grand nombre de personnes à venir découvrir la beauté du cloître mais aussi et surtout la richesse des livres anciens exposés par ses confrères libraires.

Des lives pour tous les gouts, pour toutes les bourses mais aussi des bandes dessinées ou des vieux papiers voir quelques gravures de quoi satisfaire le plus grand nombre..

Cette deuxième et dernière journée débutera ce dimanche 7 mai 2023 à 10h pour se terminer à 18h, dans le Cloître de la cathédrale Saint Vincent, entrée uniquement par la rue du Cloître à Chalon sur Saône.

JC Reynaud

Liste des exposants

la librairie Cadiou de Moulins dans l’Allier

la librairie Champion de Le Bouyssou dans le Lot,

la librairie Turchi de Roanne dans la Loire

la librairie Axel Benadi de Broyes ,

la librairie Petit Marc Page de Ciry le Noble,

la librairie Patouillard de Pierre de Bresse,

la librairie La Bonne Pioche de Cuisery,

l'association Livre et Lire de Paray le Monial

la librairie Au Gré du Van, rue du Blé à Chalon sur Saône