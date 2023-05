Le site horticole des PEP 71 de Châtenoy le Royal a fêté ses 30 ans.

Présentation

L’association ESAT les PEP71 c’est 75 établissements sur la Saône et Loire, simplement sur le secteur du chalonnais l’ESAT Atelier des PEP comporte 3 sites, l’Atelier des PEP Virey, l’Atelier des PEP Châtenoy (horticole) et l’Atelier des PEP Transition (la ressourcerie), cela représente 32 salariés sur les postes d’accompagnement et 1 poste sur la partie administrative.

La section horticole travaille en mode économie solidaire avec la production sur place et la vente de plants de fleurs, de légumes et de compositions florales. 38 personnes sur le site de Châtenoy dont certains employés œuvrent pour produire et vendre les différents produits, d’autres en équipes travaillent à l’extérieur en entreprise en accès au monde de travail ordinaire en fonction de leur capacité, un des travailleurs a été embauché chez KFC.

Aujourd’hui les trois établissements sont sous la responsabilité d’Aurélie Comtet, Directrice du Pôle Insertion par le Travail aidée par Mélanie Pousserol Cheffe de service.

30ème anniversaire

30 ans déjà que le site ayant appartenu aux établissements Buffot, horticulture et fleuriste, a été réhabilité pour devenir un atelier de réinsertion par le travail. C’est sous l’impulsion de Nicole Duperret médecin psychiatre au CHS de Sevrey avec Robert Ovaere, infirmier psychiatrique (ancien directeur de l’établissement) que tout a débuté en prenant comme modèle l’atelier OASIS. Le but était de créer une structure adaptée à but pédagogique répondant au besoin d’intégration dans la société des personnes porteuses de handicap. Ce projet a pu être monté grâce aussi au soutien des PEP71 : la réhabilitation du site par le nettoyage de la friche, l’installation de nouvelles serres, la création d’un point de vente, etc… En 2021 c’est 2500 m2 de nouvelles serres qui ont été installées afin de produire tous les plants et fleurs mis à la vente.

Ce vendredi 28 avril, Renan Buigaud responsable animation économie sociale Caisse d'Epargne BFC, Éric Thirion chargé d’affaires entreprise Caisse d’Epargne, Marcel Mascio président des PEP 71, Louis Margueritte député et Vincent Bergeret maire de la ville et conseiller départemental sont venus faire le tour des serres en ce 30ème anniversaire. Ils ont découvert l’étendue des serres et la multitude de plants, le travail réalisé par les travailleurs.

De la préparation des semis en plaques jusqu’à l’aboutissement de la plante mise à la vente, les travailleurs et travailleuses horticoles prennent soin des végétaux. Il faut beaucoup de patience pour installer graine par graine ce qui sera plus tard plants de salade, de betterave, de tomate, …

Il y avait une exposition de photos du site et de son évolution.

Pendant toute la visite, le hall de vente est resté ouvert au public qui a pu apprécier, comme les personnalités, la musique Jazz et Jazz manouche du groupe "Gala Swing Quartet".

Après la fermeture aux clients et la visite par les autorités présentes terminée, Aurélie Comtet a présenté lors de son discours le pôle insertion par le travail à l’assemblée des instances représentatives et à toutes les personnes travaillant dans l’établissement. Elle a présenté la cheffe de service Mélanie Pousserol…

Vincent Bergeret est très fier d’avoir cette structure sur la ville avec tout ce qu’elle apporte non seulement par sa production mais aussi par son action sociale de réinsertion par le travail.

Le Dr Nicole Duperret a fait la rétrospective de l’établissement, des difficultés rencontrées à la création, de son rôle majeur et son implication pour faire aboutir ce projet d'intégration par le travail qui aujourd'hui ne fait plus polémique sur son efficacité.

Marcel Mascio a parlé des travaux, des 900 m2 de friche et de rosiers, de l’évolution depuis les premières plantations de chrysanthèmes, l’installation de tables à hauteur qui est un plus pour les personnes, le lancement en 2019 de grands travaux et l’aboutissement aux nouvelles serres.

Louis Margueritte a remercié les dirigeants et les personnels de leur accueil chaleureux, il les a félicités pour ce bel établissement et a souhaité bon anniversaire à l’association PEP71 Châtenoy.

Ensuite tout le monde a été convié à une petite réception conviviale.

C.Cléaux