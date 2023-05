Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : une victoire de l'ASHBCC avec les tripes dans le chaudron de la Maison des Sports (25-19)

C'est devant un public ô combien enthousiaste que les Chalonnais ont remporté une bien belle victoire, en l'emportant sur le score de 25 à 19 face aux Alsaciens du Soultz Handball. Une victoire qui permet à l'ASHBCC de se placer placer à la huitième place, avec 38 points, et d'éloigner un peu plus le spectre de la relégation, à l'issue de cette 20ème journée. Plus de détails avec Info Chalon.