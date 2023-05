Les Histoires d’A, spectacle chansons variétés à Châtenoy le Royal le samedi 13 mai à la salle des Fêtes Maurice Ravel à 20h30.

Non toutes les histoires d’amour ne finissent pas mal en général.

Après un spectacle sur Johnny et sur les Enfoirés, Anne-Marie Recordon présidente dynamique de l’Accordéons Musiques et Chants, l’école de musique Sandrine et Gilbert Drigon avec ses musiciens et ses chanteurs récidivent en vous proposant leur nouveau spectacle : « Les Histoires d’A »

Quelques titres très évocateurs promettent une ambiance très "amoureuse" de la soirée : Fallait pas commencer (Lio), les vieux mariés (Sardou), je l’aime à mourir (Cabrel)…

Renseignements et réservations : 06 19 43 06 75

PS : ça bosse dur pour préparer le spectacle.

Photos fournies par AMC

C.Cléaux