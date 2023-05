AVIS DE DECES - Monsieur Michel LIMOGES

CHAMPFORGEUIL - CHALON-SUR-SAÔNE - GERCY - BORDEAUX



Annick, son épouse ;

Denis, Sylvain et Christelle, ses enfants ;

Fatou, sa belle-fille ;

Léa, Maëlys, Mina, Emile et Alina, ses petits-enfants ;

Georges et Huguette, son petit frère et sa belle-sœur, ainsi que leurs enfants ;

et toute la famille ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LIMOGES

survenu à l'âge de 77 ans le 5 mai à son domicile.

Michel repose au funérarium Roc-Eclerc de Saint-Rémy.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-Martin-en-Bresse le vendredi 19 mai à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Serrigny-en-Bresse.

La famille ne souhaite pas de plaque funéraire.

Une urne sera à votre disposition pour la lutte contre le cancer.

Nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont accompagné Michel lors de son combat contre la maladie, amis, collègues du Journal de Saône-et-Loire, voisins, entourage ainsi que tout le corps médical.

Nous adressons aussi une pensée émue à tous les patoisants qu'il affectionnait tant.