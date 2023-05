AVIS DE DECES - Monsieur Bernard MOUREAU

SAINT-RÉMY



Marie-Rose, son épouse ;

Laurence et Jean-Yves,

sa fille et son gendre ;

Antone, son petit-fils ;

ses cousins et cousines ;

ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard MOUREAU

survenu le 2 mai 2023,

à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 12 mai 2023, à 14 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Ni fleurs, ni plaques.