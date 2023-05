CARNET ROSE - Bienvenue à Maryline

Maryline KOFFI est née le 4 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant de Leslie et Anselme KOFFI après les jumelles Emmanuella et Esther, 11 ans, et Johanna, 8 ans. La maman est cuisinière et le papa est intérimaire chez Saint-Gobain. Cette belle et grande famille réside à Chagny.