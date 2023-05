Salon des Antiquaires de Tournus : le bilan de cette édition 2023

Rendez-vous incontournable entre les amateurs d'art et les exposants depuis 1972, le Salon des Antiquaires vient de fermer ses portes après 10 jours d'exposition. Cette année, 16 exposants venus de toute la France, ont participé à l'événement en présentant aux visiteurs tout types d'objets, meubles, peintures et tapisseries d'époque. Une édition qui, selon le président de l'Asat (Association des Antiquaires de Tournus), Jean-Claude Arnoult, s'est déroulée sans encombre : « L'édition 2023 du salon s'est très bien déroulée, les exposants sont satisfaits et au niveau des entrées on est un peu près dans les mêmes quotas que l'an dernier, donc 1.500 personnes ».

Si le Salon des Antiquaires de Tournus continue son ascension depuis plus de 50 ans, il reste le seul à se maintenir dans la région : « On reste l'un des seuls salons des Antiquaires aujourd'hui dans la région parce que celui de Bourg-en-Bresse ne le fait plus, Paray-le-Monial non plus, Dijon également, donc on finit par être l'un des derniers », explique Jean-Claude Arnoult, « Ce n'est pas un marché en expansion, les antiquités sont réservées à des connaisseurs, collectionneurs ou bien des amateurs. Il y a aussi des curieux qui viennent ici pour voir de belles choses, mais la principale clientèle regroupe des gens qui achètent des maisons bourgeoises ou des châteaux et qui veulent remeubler leur demeure avec des meubles et objets d'époques », poursuit-il.

Un rendez-vous important pour les amoureux de l'art

Parmi les 16 exposants, beaucoup viennent de Lyon, de Dijon, d'Alsace, mais aussi du très célèbre Village des Antiquaires de Beaune : « 70 % des exposants reviennent chaque année, il y a beaucoup d'habitués. On a aussi deux nouveaux exposants cette année spécialisés dans l'art déco. Ça revient à la mode, il y a des objets des années 50/60, il y a une vraie demande », explique le président de l'Asat.

Entre ces objets plus contemporains, on retrouve aussi beaucoup de marqueterie du XVIII et XIXe siècle, des tapisseries, de la verrerie et des objets de curiosité venus du monde entier. Des pièces rares qui reposent dans un magnifique écrin médiéval, le réfectoire et le cellier des moines : « C'est un petit salon, on a toujours voulu garder un côté convivial pour que les exposants se sentent bien. L'endroit est agréable, ce n'est pas comme les salons traditionnels dans les hangars en dehors des villes, ici il y a un certain charme qui colle avec le thème du salon. On a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent de partout, ils visitent l'Abbaye donc après ils viennent ici », révèle Jean-Claude Arnoult.

Une édition 2023 au bilan positif : « D'après les premiers éléments qu'on a pu recueillir, les ventes se sont bien passées. Je pense que les exposants ont envie de revenir, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé », conclue le président de l'association.