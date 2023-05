12 et 13 mai 2023, 4e édition d’Origin’Art : Un festival pour les jeunes (11-25 ans) où deux jours sont dédiés aux pratiques urbaines artistiques et sportives.

Découvrez le programme !

Mardi 9 mai à 14 heures 30, se tenait à l'Espace Jeunesse, Place de l'Obélisque à Chalon-sur-Saône, la conférence de presse de présentation de la 4e édition d’Origin’Art, (Le rendez-vous des rencontres urbaines).

Un point presse qui se déroulait en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, assisté de Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Mohamed Laarichat, référent événementiel au service Jeunesse de la Ville de Chalon et en présence de Solène Darnauguilhem, Directrice de la vie scolaire et de la cohésion social, de Rachid Kassi, animateur au Service Jeunesse et de deux artistes Drika et Raphaël.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Nous sommes ici pour un événement qui nous tient à cœur. En effet, on essaie dans le cadre de la politique que nous menons en direction des jeunes, d’avoir des activités qui se renouvèlent et qui touchent tous les domaines tout en laissant la possibilité aux jeunes de s’exprimer à travers les animations qui sont mises en place et c’est quand même le fil conducteur du Service Jeunesse. C’est donc la 4ème édition d’Origin’Art qui est née en 2018 avec son triptyque proposé ‘J’observe, je découvre et je pratique!’ avec le but cette année de toucher un public qui soit le plus large possible afin de l’intéresser aux activités qui lui sont proposées et de l’amener à y prendre part lui-même. C’est quelque chose pour nous de très important, c’est de faire en sorte que les jeunes soient les acteurs des activités qui leurs sont proposées […] C’est la philosophie de notre Service Jeunesse, c’est d’être le marche pied pour que les jeunes arrivent à gagner en maximum en autonomie […] D’ailleurs la philosophie de ce festival, son organisation et ses thématiques qui sont proposées sont exactement dans cette logique là. On organise d’ailleurs cette édition en alternance avec un festival qui a été lancé de fort belle manière, il y a quelques mois en novembre 2022 qui se nomme ‘La Fête des Arts’. Ce festival, bien sûr est ouvert à tout public mais on essaie de cibler une partie du public du quartier politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers où l’on est présent avec les maisons de quartier et qui sont pour nous une cible importante […] On a lancé cela en février aussi (Art cité) et on a continué jusqu’au festival qui se profile […] Ce festival, c’est l’aboutissement d’une démarche qui a commencé en début d’année et qui doit toucher un maximum de jeunes. Je vous remercie ! ».

Mohamed Laarichat qui annonçait que cette année encore de nombreuses spécialités sont à découvrir : escalade/ Slackline, Parkour, Foot golf, Glisse, Saltimbanques, foot Freestyle, Beat box, E-Trottinettes, Graffiti, Training Battle junior, DJ et Scratch, Fraiche Zone, Bike Polo, hokey roller, BMX Flat…

Découvrez le programme 2023:

Vendredi 12 mai : de 19 h à minuit lancement du festival par une battle hip-hop avec la Compagnie TSN et une soirée Dj animée par le collectif NSM

Samedi 13 mai : journée gratuite, de 14 h à 19 h, non-stop découverte et pratique de différentes acticités urbaines et shows de 30 mn réalisés par les professionnels.

Cette année une grande majorité des prestataires est issue du département. Certaines activités sont proposées comme les années précédentes, mais elles sont encadrées par un nouvel intervenant, pour une autre approche, un autre contenu.

Les activités proposées

Escalade/slackline (animateurs jeunesse) : parcours urbains de slackline et d’escalade encadrés.

Parkour (association Dijon Parkour Crew DPC): discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles.

Foot golf (Le Concept Ball) : sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d'après des règles proches du golf.

Glisse (En roue libre) : trottinettes, rollers, skates, sauts d’obstacles…

Saltimbanques (animateurs jeunesse): Il s'agit de réaliser des prouesses techniques en stabilisant son corps dans des positions incroyables. La discipline peut s'effectuer avec des objets spécifiques comme la boule d'équilibre, les échasses, le rolla bolla, le monocycle ou encore le fil.

Foot freestyle (association Freestyle Fans): discipline artistique et sportive qui consiste à réaliser des figures à l'aide d'un ballon de football.

Beat box (Raphael et Stan): cette technique consiste à faire de la musique en imitant des instruments, uniquement avec sa bouche.

E.trottinette (animateurs jeunesse) : balade en trottinette le long des quais.

Graffiti (Drika Chagas) : entre performances et œuvres communes, Drika Chagas, artiste plasticienne franco-brésilienne, vous emmène dans son univers.

Hip-hop (animateur jeunesse) : la danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance principalement effectuées dans la musique hip-hop.Dj et scratch (La Péniche) : atelier d’initiation à l’art du scratch et du djing.

Flocage de t-shirt (animateurs jeunesse) : les participants auront la possibilité de floquer le logo Origin’Art sur un t-shirt.

Bike polo (association Lyon Bike Polo) : variante du polo à cheval se pratiquant à bicyclette avec un maillet pour diriger une balle vers les buts adverses.

Hockey roller : discipline de hockey en patins à roulettes.

BMX Flat (Joris Bretagnolles), 3e mondial, vainqueur de la Coupe de France 2022, champion de France 2022): discipline qui consiste à enchainer des figures sur la roue avant ou arrière du BMX.

Fraîche zone : buvette, ambiance musicale.

Stands commerçants : de 19 h à 22 h un Soul Train et une soirée disco, animés par les animateurs jeunesse, clôture le festival.

