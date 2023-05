Conforama Chalon/Saône vient de rouvrir ses portes !

Trois ans après sa fermeture, Conforma a réintégré ses anciens locaux au centre commercial de la Thalie à Chalon/Saône nord.



Les lieux ont été entièrement rénovés pour accueillir un nouveau concept avec mobilier, petit et gros électroménager, TV – Son - Multimédia, décoration, literie, cuisine et salle de bains à des prix tout aussi accessibles qu’auparavant.



Avantages et offres exclusives « Spéciale Ouverture » Conforama Chalon/Saône vous attendent jusqu’au 22 mai 2023 !



Jusqu’au 13 mai, Conforama Chalon/Saône sera ouvert de 10h à 20h non-stop.

À partir du 15 mai, les horaires d’ouverture seront de 10h à 19h du lundi au samedi.