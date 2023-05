Commémoration du 8 mai 1945, Crissey se souvient des 16 crissotins disparus.

Crissey, comme de nombreuses communes de France, a perdu des siens, des jeunes d’une vingtaine d’années, des moins jeunes qui se sont battus et ont donné leur vie pour notre liberté.

En présence des élus, de membres des associations et des porte-drapeaux, d'un détachement des sapeurs-pompiers, des représentants militaires du service de l'énergie opérationnelle, d'anciens combattants et d'habitants de Crissey, le maire Pascal Boulling a tenu, lors de cette commémoration du 8 Mai, à honorer leur mémoire.

Une exposition de documents aux abords du monument aux morts retraçait cette époque.

« Chers Crissotins et Crissotines,

Nous célébrons, aujourd’hui, la fin de la guerre en Europe et la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe. Nous honorons également la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Ce jour est donc un jour de joie, mais aussi de recueillement. Nous ne pouvons oublier les sacrifices consentis par nos combattants, militaires ou résistants, qui ont lutté sans relâche pour défendre notre pays et nos valeurs. Nous ne pouvons oublier également les millions de civils qui ont souffert des atrocités de la guerre, des déportations, des persécutions et des exécutions.

Ces évènements semblent bien lointains aujourd’hui, 78 ans après, pourtant l’actualité nous rappelle au quotidien que des dictateurs cherchent encore aujourd’hui à déstabiliser nos démocraties et à priver les peuples de leur souveraineté et de leur liberté.

C’est pourquoi, dans le cadre de cette commémoration, j’ai souhaité redonner une identité et parfois un visage à nos seize morts originaires de Crissey ou d’ailleurs. A l’issue de la cérémonie vous pourrez donc consulter les différents documents qui sont affichés sur cette place. Vous pourrez prendre connaissance de notre histoire locale pendant l’occupation allemande et découvrir les noms des victimes, les circonstances de leurs décès ou de leur exécution et quelques détails de leur vie fauchée si brutalement et parfois si tôt. Certains d’entre vous pourront reconnaître les noms de parents décédés ou de témoins des atrocités commises à l’été 1944. Les sources sont nombreuses mais je me dois de citer l’ouvrage de Monsieur Gabriel MICHELIN qui a lui-même vécu cette époque et a su dans son ouvrage « Une paroisse de Bourgogne Crissey et son église » nous transmettre à jamais les détails de cette époque. Je me suis donc autorisé à vous présenter certains extraits de ce livre.

Je souhaite également rappeler les identités des seize disparus de notre commune :

Monument aux morts avenue John Fitzgerald Kennedy :

Fusillés au lieu-dit « Le champ Riche » BERTIN Ernest, CAURON André, COLIN Gustave, KLIMENKO Georges, Inconnu 1, Inconnu 2, PERRET Louis, PYTYS Mieczyslaw (Marcel), SLEIS Vaclav.

Fusillé au lieu-dit « La Tranchée » THEREAU Jean

Fusillés au lieu-dit « Les Parjuillots » BONNET Maurice, LESSAQUE Jean.

Morts de la guerre de 1939-1945 : DELORME Marcel, BONNOT Marcel, BADET Gabriel et FLATTOT Charles.

J’espère que cette exposition pourra vous aider à tirer les leçons de cette période tragique de notre histoire. J’espère qu’elle vous fera prendre conscience de la nécessité de demeurer vigilants et de continuer à défendre cette paix si chèrement acquise. »

Le texte de l’UFAC et le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire à l’occasion du 8 mai 2023 ont été lus par les autorités présentes.

Après la lecture des messages officiels, Monsieur le maire a procédé au dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi d’une minute de silence et de l’hymne national.

Il a remercié les porte-drapeaux et les différentes personnes présentes.

C. Cléaux