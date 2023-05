Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, apporte son soutien au maire de Saint-Brévin-les-Pins

Monsieur le maire, cher collègue,

J'ai été, comme de nombreux citoyens et élus, particulièrement choquée par les attaques dont vous avez été l'objet à la suite d'une seule décision consistant à soutenir l'Etat dans son obligation d'accueillir les demandeurs d'asile. Votre décision de démissionner vous appartient et je la respecte. Elle témoigne d'un sentiment d'abandon et de prise de risque moral et physique inacceptables. J'appartiens au groupe Socialistes et apparentés, et nous avons eu l'opportunité de rappeler dans l’hémicycle la honte que suscite en nous une telle situation.

En ma qualité de vice-présidente de la commission des Lois, j'aurai l'occasion de rappeler à nouveau cette situation inadmissible et d'interroger nos institutions sur l'efficacité de leurs actions. Je constate dans ma circonscription de Saône-et-Loire que les services de gendarmerie et de police font de leur mieux pour nous soutenir lorsque la mise en danger existe. Je regrette que cela n'ait pas pu être le cas pour vous. La suite judiciaire devra faire la lumière sur les responsabilités de chacun, et en particulier de ceux qui troublent l'ordre public et vous ont fait endurer des souffrances inconcevables quand on a choisi de se dévouer à l'intérêt général.

Veuillez agréer, Monsieur le maire, cher collègue, l'expression de ma considération distinguée et mon total soutien.